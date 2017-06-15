В свою очередь К.Муттонен подчеркнула важность темы ЭКСПО-2017 для будущего планеты, а также высоко оценила вклад Казахстана в ОБСЕ, подчеркнув при этом важную роль нашей страны как посредника в решении Украинского и Сирийского вопросов.
Н.Нигматулин: Участие ОБСЕ в ЭКСПО – демонстрация высокого статуса выставки
- 15.06.2017 19:57
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В ходе встречи с Председателем Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен Нурлан Нигматулин отметил, что участие в ЭКСПО такой авторитетной организации, как ОБСЕ - это дополнительная демонстрация высокого статуса выставки.
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