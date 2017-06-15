На ЭКСПО 2017 прошел национальный день Украины

Приехали не только себя показать, но и найти выгодные предложения. Сегодня на полях ЭКСПО прошел национальный день Украины. Надо отметить, украинцы в выработке альтернативной энергетике преуспели. И все свои достижения, ну, или почти все привезли на ЭКСПО.

Как встречали и чем удивляли туристов в своем национальном павильоне, знает Ирина Камышова.

Утренний рок концерт вперемешку с национальными мотивами. Такую Украину никто не ожидал увидеть.

Делегация решила удивлять казахстанцев не только альтернативными источниками энергии, но и колоритом. Причем в масштабах не стеснялись. На этот тридцатиметровый рушник ручной работы потратили не меньше 20 килограммов ниток.

Ирина Камышова, корреспондент:

- Украина, конечно, умеет встречать. Но вот сам павильон совсем небольшой, порядка 35 квадратных метров, но здесь представлены лучшие разработки этой страны. Вот, к примеру, эти жалюзи способны генерировать энергию из любого света, здесь размещены ультразвуковые энергомеры, а это концентратор солнечной энергии. Ветровые установки, биогазовые установки. Всего 83 инвестиционных предложений.

Александр Согоконь украинский изобретатель. Коллектор – его рук дело. Установка мощнее, чем обычные солнечные панели. Применяют его в Украине не только в промышленности, но и в частном хозяйстве.

Александр Согоконь, изобретатель:

- Солнечные панели, которые электричество производят, их использовать для обогрева помещений очень нерационально, потому что в панели в лучшем случае 20% солнечного тепла. А этот концентратор 70% солнечной энергии превращает в тепло.

Кстати, сегодня только 2% энергии в стране вырабатывается с помощью «зеленых технологий». Через несколько лет эту цифру планируют увеличить до 11%. Правда, для этого Украине нужны серьезные вливания. Потому и приехали на ЭКСПО 2017. Ведь выставка – хороший шанс на реализацию совместных с Казахстаном проектов в сфере альтернативной энергетики.

Авторы: Ирина Камышова, Алибек Алиев