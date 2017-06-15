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Завершился капитальный ремонт монумента «Байтерек»

  • 15.06.2017 22:02
Завершился капитальный ремонт монумента «Байтерек»

17 июня астанчане и туристы смогут посетить главную достопримечательность столицы - «Байтерек» после капитального ремонта. Внутри объекта строители провели огромную работу по отделке: уложили мраморную плитку, заменили лестничные марши, витражи, укрепили верхнюю часть монумента.

Проект разрабатывали молодые казахстанские дизайнеры и архитекторы.

Весь период ЭКСПО «Байтерек» будет работать без выходных с 10.00 утра до 10 вечера. Одновременно наверху может находиться до 150 посетителей. Отметим, что в год «Байтерек» посещает порядка  500 000 человек.

Мурат Сапаргалиев, директор ТОО «Астана - Байтерек»: 

- Раньше здесь был общепит, а сейчас вместо него  галерея.  Пол из керамогранита заменили мрамором. Наверху много телевизоров, а здесь, на первом этаже, вы можете видеть большой изогнутый экран, где будут транслироваться различные видеоролики и фильмы.

 

 

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