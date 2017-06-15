Завершился капитальный ремонт монумента «Байтерек»

Проект разрабатывали молодые казахстанские дизайнеры и архитекторы.

Весь период ЭКСПО «Байтерек» будет работать без выходных с 10.00 утра до 10 вечера. Одновременно наверху может находиться до 150 посетителей. Отметим, что в год «Байтерек» посещает порядка 500 000 человек.

Мурат Сапаргалиев, директор ТОО «Астана - Байтерек»:

- Раньше здесь был общепит, а сейчас вместо него галерея. Пол из керамогранита заменили мрамором. Наверху много телевизоров, а здесь, на первом этаже, вы можете видеть большой изогнутый экран, где будут транслироваться различные видеоролики и фильмы.