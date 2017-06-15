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Столичные турагентства готовятся к наплыву гостей на ЭКСПО

  • 15.06.2017 22:50
Столичные турагентства готовятся к наплыву гостей на ЭКСПО

Наплыв туристов в Астану набирает обороты. Гостиницы не успевают встречать одних и провожать других гостей. Впрочем, пик, как ожидают турагентства, еще впереди.

И сейчас они продумывают, где размещать и куда помимо уже привычных экскурсий возить многочисленных туристов. Решить вопрос с расселением может помочь новый хостел, который откроется со дня на день и станет одним из самых крупных в мире.

Владельцы этого здания молодые бизнесмены, которые сами часто путешествуют и знают все особенности гостиничного бизнеса.

Руслан Казукаев, директор хостела:

- На своем опыте мы применили топер, такой индивидуальный для каждого спального места, для более комфортного пребывания наших постояльцев. И индивидуальная шторка.

Новый астанинский хостел сможет принять до 770 туристов и войдет в пятерку самых больших в мире. 

Салауат Темирболат-улы, корреспондент:

- Комнаты для постояльцев уже практически готовы. Покраска, освещение, расстановка мебели - остались последние штрихи. Рабочие трудятся в две смены и обещают закончить все уже в самые ближайшие дни.  

Руслан Казукаев, директор хостела:

- Это один из наших стандартных номеров на 12 человек. Модель бизнеса взяли от одного французского бренда.  Ценовая политика нашего хостела – ни в коем случае никаких высоких цен. Будем ориентироваться на рынок.

Туроператоры только рады. Ведь все больше путешественников в мире выбирают именно такой менее затратный, зато более свободный вариант проживания. И констатируют, что поток туристов на ЭКСПО только растет.

Елена Островская, представитель туркомпании:

- Наша компания уже обслужила более 1,5 тыс. жителей Китайской народной республики, около 500 жителей Японии, поступают активно заявки от жителей Германии, Болгарии, Словакии и Польши.  

ЭКСПО усилил конкуренцию. В этой зоне отдыха, в 20 минутах езды от столицы уже все переделали и все перестроили, плюс устанавливают этноаул. Иначе без национального колорита никак, говорят специалисты.

Жулдыз Ерганатова, администратор зоны отдыха:

- С самого начала ЭКСПО у нас прибывает все больше гостей. Это не только иностранцы, но и жители наших регионов, а также стран СНГ.

По данным пресс-службы столичного акимата, сейчас в Астане почти 200 гостиниц, а новый хостел станет уже 46 по счету. Что касается кафе и ресторанов, то они одновременно могут накормить 106 тысяч человек.

Авторы: Салауат Темирболат-улы, Мейрамбек Ахмаханов, Бекболат Базаров

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