Нацбанк разработал программу оздоровления банковского сектора

Сегодня в кулуарах форума весь день работал мой коллега Саби Байбусинов, он общался со спикерами мирового уровня и готов рассказать о самых интересных экономических новостях.

Саби Байбусинов, корреспондент:

- Спасибо, Сергей, обязательно расскажу, с кем удалось пообщаться и какие вопросы задать. Но прежде, о самой крупной сделке в банковском секторе Казахстана.

Акции крупнейшего банка Казахстана «Казкома» - «Народный» купит за 1 тенге. Договор купли-продажи стороны подписали сегодня. Окончание сделки ожидается в третьем квартале 2017 года. Таким образом, владельцем контрольного пакета акций фининститута станет «Народный банк». Кроме того, сделка предполагает выполнение ряда предварительных условий, в их числе, приобретение фондом проблемных кредитов ряда активов и займов у БТА Банка, а также погашение его задолженности перед «Казкомом». Это примерно 2,4 триллиона тенге. Ожидается, что «Народный банк» осуществит докапитализацию «Казкома» на сумму 185 млрд тенге.

В ближайшее время Нацбанк Казахстана презентует программу оздоровления банковского сектора страны. Сегодня на пресс-конференции на полях Астанинского экономического форума об этом заявил Данияр Акишев. По его словам, программа представляет собой широкий комплекс мероприятий, включающий и оценку качества активов банков, так называемое, стресс-тестирование, и поддержку БВУ за счет ресурсов Нацбанка при условии их докапитализации со стороны акционеров фининститутов. По мнению Акишева, сейчас в секторе сложилась такая ситуация, что некоторые банки не могут выполнять свои классические функции по кредитованию.

Данияр Акишев, Председатель Национального банка РК:

- В прошлом году мы основную работу направили на то, что стабилизировать валютный рынок, оживить рынок в тенге, запустить рынок государственных ценных бумаг, создать кривую доходность. Второй вопрос - это оздоровление банковского сектора, то, что происходит. Для чего нужна оценка качества активов. Это необходимо как для инвесторов, так и для наших депозиторов, которые должны понимать, что ситуация в конкретном банке, помимо того, что он выполняет нормативы, обладает лицензией регулятора - ситуация в этом банке не вызывает опасений, и для этого нужен дополнительный, скажем так, независимый взгляд на этот вопрос.

Саби Байбусинов, корреспондент:

- Добавлю, что ранее в Нацбанке заявляли о том, что на оздоровление банковского сектора будет выделено порядка 2 трлн тенге. Некоторые изменения могут появиться и в пенсионной системе страны. По словам Данияра Акишева, регулятор инициировал и направил в правительство предложение о формировании индивидуальной стратегии инвестирования. Это значит, что каждый казахстанец сам сможет выбирать, кому доверить свои отчисления. При этом речь не идет о возвращении к предыдущей модели пенсионной системы. Здесь он имеет в виду, частные пенсионные фонды. Также Акишев отметил, что работать с пенсионными деньгами позволят только компаниям с достаточным капиталом и положительной репутацией.

А теперь к главной теме последних дней - международной выставке ЭКСПО. По мнению

Билианг Ху, директора института «Один пояс – одна дорога» пекинского педагогического университета, Казахстан может сделать большой рывок в развитии зеленых технологий. И поможет в этом специализированная выставка в Астане, которая стала площадкой для самых новейших разработок в отрасли возобновляемых источников энергии. Отметим, что за 2016 год не вредной для окружающей среды энергии было выработано на 32% больше, чем в предыдущем. Однако ее доля в общей выработке остается менее 1%.

Билианг Ху, директор института «Один пояс – одна дорога» пекинского педагогического университета

- Если Казахстан будет развивать «зеленую» экономику такими же темпами, как сейчас, то страна может избежать экологических проблем, которые есть в настоящее время в Китае. К тому же, технологии по возобновляемым источникам энергии дешевеют.