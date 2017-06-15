За 4 дня ЭКСПО-2017 посетили более 88 тысяч человек

Большой интерес к ЭКСПО проявляют многочисленные туристы. Каждый день они приезжают в Астану из разных уголков планеты. За первые дни на выставке побывали около 90 тысяч человек. Об этом более подробно в цифрах готов рассказать мой коллега Дамир Абуов.

Дамир Абуов, корреспондент:

- 88 тысяч 300 человек посетили выставку ЭКСПО за первые четыре дня. Такие данные опубликовали в Astana Konvenshn Byuro. Почти 2000 тысячи гостей зарегистрировались в миграционной полиции. Помимо взрослых, на выставке можно увидеть большое количество детей. Из регионов страны на ЭКСПО прибыли 6 тысяч 200 мальчиков и девочек. Свыше 27 тысяч гостей заселились в гостиницы. Они заполнены на 81%, а в хостелах свободных мест еще предостаточно. Отметим, что с проведением международной выставки увеличилась нагрузка и на общественный транспорт столицы. С 10 по 13 июня маршрутными автобусами воспользовались 2 млн 600 тысяч пассажиров. Такие цифры на сегодня, у меня все.

Сергей Гергиль, ведущий:

- Спасибо, Дамир, учитывая растущие потоки туристов на выставке, уверен, что следующие данные будут еще масштабнее.