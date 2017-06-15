Гостей ЭКСПО познакомят с творчеством Абая

Прикоснуться к творчеству великого Абая смогут и гости выставки ЭКСПО. Музей писателя в Семее планирует отправить на международную выставку в Астану около 50 экспонатов.

Это посуда, музыкальные инструменты и книги. Все эти вещи и предметы быта когда-то принадлежали Абаю Кунанбаеву. Однако больше 100 лет назад мыслитель их собственноручно передал в местный краеведческий музей. Разместится уникальная экспозиция в Национальной академической библиотеке Астаны.

Болат Жунисбеков, директор государственного историко-культурного и литературно-мемориального музея Абая:

- Мы специально для этой выставки изготовили макет мавзолея Абая и Шакарима, который находится в Жидебае. Он был возведен к 150-летию писателя. Уверен, что многие заинтересуются и захотят посетить родину великого Абая.