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А.Мухамедиулы: Гостей ЭКСПО ждет грандиозная культурная программа

  • 15.06.2017 23:22
А.Мухамедиулы: Гостей ЭКСПО ждет грандиозная культурная программа

Культурно-спортивная афиша выставки ЭКСПО включает в себя сотни ярких мероприятий международного уровня и беспрецедентных по масштабу событий.

Это целый ряд абсолютно уникальных выставок и экспозиций, как из отечественных, так и зарубежных хранилищ. Концерты и новые театральные постановки во всех жанрах и стилях. Фестиваль этнической музыки и финал конкурса «Пласидо Доминго Опералия». Международный легкоатлетический марафон ШОС -2017.  А еще через казахстанскую столицу проложен маршрут масштабного авторалли «Шелковый путь» Москва-Сиань.

 Арыстанбек Мухамедиулы, министр культуры и спорта РК:

- Мы завтра открываем наш театр Астана-Мюзикл. Это новый театр с 3 постановками. Поставили уникальный мюзикл «Жастар Септере» и мюзикл «Астана». И послезавтра мы открываем впервые всемирный театральный фестиваль «Астана». Он посвящен нашему уважаемому Асанали Ашимову, и приезжает МХАТ им.Чехова, театр с Грузии, театр с Прибалтики.

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