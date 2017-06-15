Краеведы нашли место захоронения Айшуак хана

В Западно-Казахстанской области обнаружили могилу Айшуак хана. Это результат важной работы, которую ведут местные краеведы и журналисты в рамках проекта по поиску кулыптасов - надгробных памятников.

За последние 5 лет на территории области уже обнаружено и исследовано больше 3 тысяч таких мемориалов. Отметим, выдающийся общественный и политический деятель управлял младшим жузом в начале 19 века. Рассказывает Асель Русалиева.

Муратбек Жакатов – специалист на вес золота. Один из немногих, кто владеет древним арабским алфавитом. На его счету перевод больше 2 тысяч надгробий. Эти надписи, выбитые арабской вязью на кулпытасах, помогли историкам получить массу ценной информации. Как и в случае с могилой Айшуак хана.

Муратбек кажы Жакатов, имам мечети:

- Можно узнать очень много информации о том, кто здесь похоронен. И причём не только, кто были его родители, сколько детей, из какого он рода. Но и что интересно, даже каким он был отважным воином, какие у него заслуги перед родиной. Несмотря на то, что камню 205 лет, надпись сохранилась идеально.

Айшуак был четвёртым сыном Абулхаир хана и Бопай ханым. Он управлял младшим жузом в течение 8 лет. Будучи султаном Айшуак отважно воевал против каракалпаков, башкиров и джунгар. Участвовал в национально-освободительном восстании под предводительством Сырыма Датова.

Жанибек Исмурзин, кандидат исторических наук:

- Эта находка позволила нам определить точные даты рождения и смерти Айшуак хана. Ранее исследователи писали по-разному. Сейчас мы точно знаем, что он родился в 1727 году и скончался в 1812 году в возрасте 85 лет.

Надгробные памятники помогают воссоздать историю края, считают местные краеведы. Искать и изучать их в Приуралье начали 5 лет назад. В состав исследовательских групп вошли энтузиасты - историки, журналисты и просто заинтересованные люди. Им удалось отыскать и исследовать 3 тысячи кулпытасов. В том числе могилы трёх ханов младшего жуза.

Жантас Сафуллин, журналист:

- Нам нужны высококлассные переводчики, которые бы знали древний арабский язык. А таких сейчас один на тысячу. Здесь ведь даже одна буква может поменять весь смысл слова.

Только на территории Приуралья еще не раскрыты тайны 30 тысяч древних надгробных памятников.

Авторы: Асель Русалиева, Руслан Газезов, Канат Махмутов