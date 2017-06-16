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Продолжительность жизни астанчан превышает среднереспубликанский показатель на 3 года

  • 16.06.2017 08:32
Продолжительность жизни астанчан превышает среднереспубликанский показатель на 3 года tindachieu.com

Продолжительность жизни астанчан составила 75,4 года, что выше среднереспубликанского показателя более чем на 3 года.

Об этом сказал аким города Астаны Асет Исекешев на встрече со столичными докторами в канун профессионального праздника медицинских работников.

– Сфера здравоохранения является одной из важных и приоритетных в нашей стране. На уровне города Астаны приняты свои программы, призванные обеспечить поэтапное введение лучших международных стандартов, направленных на улучшение качества и доступности медицинских услуг, повышение эффективности системы здравоохранения, финансирования и рационального использования ресурсов. Хотелось бы отметить, что жители столицы стали жить дольше: по итогам года продолжительность жизни астанчан составила 75,4 года, что выше среднереспубликанского уровня более чем на 3 года. Достичь этого показателя удалось благодаря повышению уровня рождаемости и снижению общей смертности. В прошлом году появился рекорд: 27 244 новорожденных астанчанина – это почти на 5% больше, чем в прошлом году, – отметил Асет Исекешев.

За последние два года в столице построены: городская станция скорой медицинской помощи, детская инфекционная больница, центр наркологии и психотерапии, противотуберкулезный диспансер, городская поликлиника № 12. В городской поликлинике № 4 открыт геронтологический центр. Увеличен объем высокотехнологичных услуг, в частности интервенционной и кардиохирургической активности. Открыты два региональных инсультных центра, оснащенных всем необходимым лечебно-диагностическим оборудованием.

Запущен проект Единого медицинского информационного колл-центра для удобства горожан, а также внедряется проект «SMART-медицина» для разгрузки врачей от излишней бумажной работы. В 2015 году на финансирование здравоохранения города Астаны из республиканского бюджета было выделено 11 млрд тенге, в 2016 году – 14 млрд тенге. Средства, выделенные из местного бюджета, в 2015 году составили 10 млрд тенге, в прошлом году превысили 12 млрд тенге. 

Источник: astana.gov.kz

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