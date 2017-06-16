Все медорганизации ЮКО будут оснащены информатизационной системой

До конца текущего года во всех организациях здравоохранения области на 100% будет установлена медицинская информатизационная система, передает акимат ЮКО.

Благодаря этой системе, работа медорганизаций будет автоматизирована, и они смогут легко перейти на полноценное безбумажное ведение медицинской документации.

Отметим, с февраля 2017 года в области работает проект по внедрению медицинской информационной системы. На данный момент в 38 медицинских организациях и подразделениях области, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, внедрена комплексная медицинская информационная система. В пилотном режиме подключены несколько учреждений области, а до конца текущего года планируется завершить тиражирование системы в организациях и подразделениях стационарной службы.

Кроме того, в 2017 году планируется полностью оснастить компьютерами медицинские организации.

Добавим, что партнером управления здравоохранения по данному проекту является ТОО Центр информационных технологий «Даму». Комплексная медицинская информационная система получила название DamuMed. Система позволяет не только автоматизировать внутренние процессы в медицинской организации, но и обеспечить интеграцию между уровнями оказания медицинской помощи, оперативную преемственность между ПМСП и специализированными службами, такими как онкология, туберкулез, кардиослужба.

Источник: strategy2050.kz