Cirque du Soleil привез специальные электромотоциклы для шоу в Астане

Оно было разработано специально для EXPO 2017 и не повторится больше нигде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это шоу можно посмотреть только в Астане и нигде больше. И нужно отметить, что в нем есть номера, которые ранее никогда не ставились в Cirque du Soleil. Поэтому я думаю, многие зрители из разных стран захотят посмотреть именно это представление. Мы ни разу не поднимали мотоциклы на канатные установки, и все эти мотоциклы - электрические. Конечно, если мы говорим об энергии будущего, это должны были быть электромотоциклы. Они были специально приспособлены для того, чтобы делать трюки», - сказал после генеральной репетиции исполнительный директор проекта Даниэль Форте.

По словам директора цирка Бернарда Пойрие, переговоры по приезду цирка в столицу Казахстана начались два года назад, контракт был подписан спустя год, подготовка самого шоу заняла около 9 месяцев.

В самой постановке участвуют 38 человек, всего над шоу работали около 160 специалистов.

«На самом деле мы не приглашали к участию в шоу казахстанских артистов. Но наш домбрист самостоятельно брал уроки, чтобы научиться игре на инструменте», - отметил директор цирка.

Также взяв во внимание значимость лошадей для кочевников, постановщики шоу заметное место выделили их объемным фигурам. Каждая из них была изготовлена вручную.