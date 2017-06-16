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Столичные таксопарки ужесточат требования к своим водителям

  • 16.06.2017 12:27
Столичные таксопарки ужесточат требования к своим водителям astana.gov.kz

Для улучшения сервиса и во избежание неприятных инцидентов таксомоторные парки Астаны при отборе водителей будут учитывать их умение вести себя с клиентами, а также ориентирование по городу, сообщает медиацентр столичного акимата.

«Сегодня критерии при отборе кандидатов стандартны: стаж вождения не менее пяти лет, опыт работы в службах такси, знание улиц и достопримечательностей столицы», – сообщил председатель Ассоциации транспортников Астаны Медет Курманов.

Помимо этого, по словам М. Курманова, будущим водителям будет необходимо учитывать психологические факторы, понимать специфику работы в такси.

«Клиенты все разные, поэтому водитель должен уметь адаптироваться и находить индивидуальные навыки общения с клиентом», – добавил он.

По словам председателя столичной Ассоциации транспортников, перед проведением выставки ЭКСПО для водителей единой службы такси провели краткие курсы по корпоративной культуре обслуживания.

«Но, конечно, этого было недостаточно. Сейчас в Центре квалификации специалистов транспорта Астаны наши водители будут изучать все нюансы перевозочного процесса: от хорошего знания улиц города до этики поведения», – резюмировал Курманов.

Напомним, с начала Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в Астане зафиксировано два факта необоснованного завышения тарифа со стороны водителей такси. В первом случае гражданин Венгрии заплатил водителю за поездку от аэропорта до правобережья 40 тыс. тенге, в другом – гражданин Германии за такое же расстояние раскошелился на 19 тыс. тенге.

В обоих случаях таксисты были найдены, а деньги возвращены туристам.

Источник: astana.gov.kz

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