Открыт новый авиарейс Уральск - Франкфурт

Как сообщили в акимате Западно-Казахстанской области, уже осуществлен первый вылет самолета авиакомпании из аэропорта города Уральск.

Данный рейс был открыт благодаря длительным переговорам акимата Западно-Казахстанской области и компании КПО б.в. с национальным перевозчиком «Air Astana».

Известно, что немецкий Франкфурт является международным транспортным узлом. Теперь западноказахстанцы, желающие посетить Европу и Америку, а также работники иностранных компаний будут летать на воздушном судне Airbus A320, которое располагает 132 местами эконом-класса и 16 местами бизнес-класса.

Продолжительность полета составит 4 часа 20 минут.

«Рейс станет лучшим транспортным сообщением между Западным Казахстаном и Западной Европой», указано в сообщении акимата.

Источник: strategy2050.kz