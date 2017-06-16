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На базе ЭКСПО в Астане создают Международный центр «зеленых» технологий

  • 16.06.2017 13:44
На базе ЭКСПО в Астане создают Международный центр «зеленых» технологий

Об этом стало известно во время панельной сессии «Энергия будущего и роль Казахстана в мировой энергосистеме» в рамках Х Астанинского экономического форума.

В работе сессии приняли участие руководители транснациональных нефтегазовых корпораций, международных организаций, исследовательских центров, НПО, национальных компаний и государственных органов Казахстана.

– Казахстан первым из стран Центральной Азии принял Концепцию перехода к «зеленой» экономике до 2050 года. Одними из ключевых направлений концепции являются снижение энергоемкости ВВП на 25% к 2020 году и активное вовлечение в энергобаланс страны альтернативных и возобновляемых источников энергии, доля которых к 2020 году составит 3%, – сказал министр энергетики Республики Казахстан Канат Бозумбаев.

Министр сообщил, что на базе ЭКСПО-2017 в Астане создают Международный центр «зеленых» технологий, который позволит решить задачи трансформации энергетического сектора, перехода к «зеленому» бизнесу, трансферта и адаптации «зеленых» технологий и развития финансов в данной сфере.

С докладами также выступили председатель концерна «Шелл» в Казахстане Дункан Фон Берген и руководитель энергетического кластера ПРООН М. Алерс.

На сессии подняты проблемы и вопросы потенциала традиционных источников энергии. Спикеры уделили внимание роли Казахстана в глобальной энергетике, а также обсудили возможные сценарии развития «зеленой» энергетической отрасли и Карту будущего (future map) энергетики Казахстана. По итогам сессии участники определили ключевые вызовы, стоящие перед Казахстаном в энергетической сфере, и наметили контуры стратегических решений.

Энергия будущего является темой Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в Астане.

Напомним, вчера, 15 июня, в рамках специальной сессии «Умные и устойчивые города будущего» глава города Астаны Асет Исекешев и ПРООН подписали меморандум, который позволит создать благоприятные условия для реализации совместных проектов по обеспечению перехода к устойчивому развитию городского хозяйства через внедрение энергосберегающих мероприятий и технологий «умного города».

15–16 июня в столице проходит X Астанинский экономический форум «Новая энергия – новая экономика». В этом году на площадке форума проходят 40 панельных сессий, участниками которых стали 4 395 представителей из 100 государств. Среди них – известные деятели мирового экономического сообщества, действующие и бывшие главы государств, лауреаты Нобелевской премии, ученые и бизнесмены.

Источник: astana.gov.kz

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