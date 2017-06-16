GGG подарил землякам детскую площадку - «Хабар» | Последние новости Казахстана, телепроекты
EXPO 2017 в Астане
USD/KZT 317,65
EUR/KZT 352,80
RUB/KZT 5,54
+7 (7172) 553 545
astananews@khabar.kz

GGG подарил землякам детскую площадку

  • 16.06.2017 14:01
GGG подарил землякам детскую площадку Sports.kz

По информации Sports.kz, сегодня состоялось открытие в 14 микрорайоне Майкудука детской площадки, подаренной землякам звездой профессионального бокса Геннадием Головкиным.

Данный презент стал вкладом прославленного чемпиона в программу «Туган Жер».

Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Читайте также:

Международный турнир по боксу проходит в Таразе Международный турнир по боксу проходит в Таразе
Леффлер рассказал, как Головкин преодолевал путь к самому большому бою в карьере против «Канело» Леффлер рассказал, как Головкин преодолевал путь к самому большому бою в карьере против «Канело»
МОК принял решение уменьшить количество весовых категорий у мужчин в любительском боксе МОК принял решение уменьшить количество весовых категорий у мужчин в любительском боксе
Наверх

Популярные новости

Последние новости

Подписка на новости

Календарь

Соцсети

  1. TW
  2. FB
  3. BK

Приложение Хабар для iOS Приложение Хабар для Андроид

Хабар 24 Телеканал Kazakh TV  Телеканал ЕЛАРНА

яндекс.ћетрика

 Тумар EXPO 2017 Акорда Электронное правительство Казахстана

© 2017 Агентство «Хабар». Все права защищены.