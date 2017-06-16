GGG подарил землякам детскую площадку

По информации Sports.kz, сегодня состоялось открытие в 14 микрорайоне Майкудука детской площадки, подаренной землякам звездой профессионального бокса Геннадием Головкиным.

Данный презент стал вкладом прославленного чемпиона в программу «Туган Жер».

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