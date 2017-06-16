Мобильные приложения по патронажу и уходу за детьми разработают в Казахстане

В Казахстане появятся мобильные приложения по патронажу и уходу за детьми, единый сервис по обмену информацией для всех врачей и Электронный паспорт здоровья каждого гражданина.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК.

«Одним из совместных проектов Минздрава и АО «Казахтелеком» является проект по запуску Единого электронного почтового сервиса для сотрудников системы здравоохранения на базе Национального портала электронного сервиса mail.kz, где разработан отдельный почтовый сервис под доменом @med.mail.kz. Он предназначен для всех медицинских работников как единая среда обмена информацией, обсуждения различных тем по медицине», - сказал и.о. генерального директора Республиканского центра электронного здравоохранения МЗ РК Абишев Олжас в ходе пресс-конференции на тему «Развития электронного здравоохранения» в Казахстане.

Мобильные приложения по патронажу и уходу за детьми будет запущен уже в ноябре текущего года.

Помимо этого, для обеспечения прозрачности бюджетного процесса и учета финансово-хозяйственной деятельности медицинских организаций ведутся переговоры по внедрению Централизованной системы бухгалтерского и кадрового учета на базе облачных технологий.

«Подобные приложения используются в Великобритании, Австралии, в странах Восточной Европы и СНГ. До конца 2017 года патронажные медсестры и молодые родители смогут использовать специальные мобильные приложения по уходу за детьми раннего возраста. Они разработаны в рамках Соглашения, подписанного между Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане и Республиканским центром электронного здравоохранения. Использование мобильного приложения упростит работу по заполнению данных о ребенке. Медсестра сможет больше уделить внимание ребенку и родителям при домашних посещениях. Электронный ввод информации повысит эффективность предоставляемых услуг и сократит риск утери данных», - отметил А. Олжас.

Также он подробно остановился на совместном проекте между Всемирным банком и Минздравом РК.

«Одним из ключевых компонентов Платформы является Электронный паспорт здоровья. ЭПЗ для пациентов предоставит доступ к информации о собственном здоровье, персонифицированным рекомендациям и напоминаниям. Для медицинских работников это - доступ к информации о здоровье пациента, собираемой на протяжении всей жизни, поддержка принятия клинических решений и сокращение медицинских ошибок»,– сказал А. Олжас.

Напомним, в своем нынешнем Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» Глава государства поставил перед системой здравоохранения задачи по обеспечению необходимой информатизации здравоохранения.

Источник: strategy2050.kz