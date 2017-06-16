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Пекинская неделя открывается в Астане

  • 16.06.2017 14:32
Пекинская неделя открывается в Астане

В столице на международной специализированной выставке EXPO открывается Пекинская неделя.

Пройдет она под девизом «Красивый Пекин – Расцвет EXPO». Знакомство со страной началось с концертной программы. Зрители увидят яркий номер «барабанная страсть», танец с веером, который выражает дружелюбие китайского народа. Здесь же выступят артисты Пекинской оперы, акробаты, а мастера боевых искусств продемонстрируют свои навыки в знаменитом ушу, шаолинь. Гостям предоставляется возможность попутешествовать по столице Поднебесной. В павильоне будут видеоролики и фотовыставки с историей, современностью Пекина, расскажут здесь и о будущих масштабных проектах. Все дни этой недели создавать атмосферу Пекина будет народный музыкальный фольклор и, конечно, национальная кухня Китая.

Напомним, китайский павильон – один из самых крупных на EXPO. Его тема – «Энергия будущего, зеленый Шелковый путь». Здесь представлено прошлое, настоящее и будущее развития китайской энергетики, а также главные энергетические достижения страны.

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