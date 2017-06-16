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Штормовое предупреждение из-за жары объявлено в Астане

  • 16.06.2017 15:05
Штормовое предупреждение из-за жары объявлено в Астане planeta.moy.su

По данным РГП «Казгидромет», днем 17 июня в Акмолинской области ожидается сильная жара 31-36 градусов.

В г.Астана днем 17 июня ожидается сильная жара 33-35 градусов.

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