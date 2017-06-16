29 спецмашин пополнили автопарки медучреждений ЮКО

Большинство из них высокой проходимости. В них особенно нуждаются сельские больницы. Есть техника и для перевозки беременных женщин. Новые автомашины оснащены всеми средствами оказания первой медицинской помощи больному. Это повысит доступность своевременной и качественной медицинской помощи населению, уверены медики. За последние пять лет для оказания первичной медико-санитарной и скорой помощи за счет бюджетных средств приобретено 273 единицы спецтехники, из них 163 - для сельской местности. В акимате обещают до конца года подарить ключи еще от 16 единиц спецтехники.

Рахима Налибаева, главный врач перинатального центра №1 ЮКО:

- Оборудование для оказанияпомощи, как на реанимобиле. Здесь кислород есть, аппарат ИВЛ. Все это можно подключить. Даже можно использовать, если поставить транспортный кювет, для транспортировки наших новорождённых. В обычном уазике это не возможно.