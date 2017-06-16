29 спецмашин пополнили автопарки медучреждений ЮКО - «Хабар» | Последние новости Казахстана, телепроекты
EXPO 2017 в Астане
USD/KZT 317,65
EUR/KZT 352,80
RUB/KZT 5,54
+7 (7172) 553 545
astananews@khabar.kz

29 спецмашин пополнили автопарки медучреждений ЮКО

  • 16.06.2017 19:16
29 спецмашин пополнили автопарки медучреждений ЮКО фото: 24kz

29 новых автомашин получили сегодня медицинские учреждения Южно-Казахстанской области.

Большинство из них  высокой проходимости. В них особенно нуждаются сельские больницы. Есть техника и для перевозки беременных женщин. Новые автомашины оснащены всеми средствами оказания первой медицинской помощи больному. Это повысит доступность своевременной и качественной медицинской помощи населению, уверены медики. За последние пять лет для оказания первичной медико-санитарной и скорой помощи за счет бюджетных средств приобретено 273 единицы спецтехники, из них 163 - для сельской местности. В акимате обещают до конца года подарить ключи еще от 16 единиц спецтехники.

Рахима Налибаева, главный врач перинатального центра №1 ЮКО:

- Оборудование для оказанияпомощи, как на реанимобиле. Здесь кислород есть, аппарат ИВЛ. Все это можно подключить. Даже можно использовать, если поставить транспортный кювет, для транспортировки наших новорождённых. В обычном уазике это не возможно.    

 

Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Читайте также:

Жители поселка в ЮКО опасаются возможного экологического бедствия Жители поселка в ЮКО опасаются возможного экологического бедствия
БРК профинансирует модернизацию Шымкентского НПЗ БРК профинансирует модернизацию Шымкентского НПЗ
Из-за метели закрыты дороги в трех областях Казахстана Из-за метели закрыты дороги в трех областях Казахстана
Наверх

Популярные новости

Последние новости

Подписка на новости

Календарь

Соцсети

  1. TW
  2. FB
  3. BK

Приложение Хабар для iOS Приложение Хабар для Андроид

Хабар 24 Телеканал Kazakh TV  Телеканал ЕЛАРНА

яндекс.ћетрика

 Тумар EXPO 2017 Акорда Электронное правительство Казахстана

© 2017 Агентство «Хабар». Все права защищены.