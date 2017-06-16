В Казахстане будут стимулировать использование ВИЭ

Солнечные панели и ветряки в ближайшие годы станут более доступными для казахстанцев.

Министерство энергетики планирует к концу года внести в Парламент поправки в законодательство для стимулирования использования населением возобновляемых источников энергии. Об этом сегодня заявил глава ведомства Канат Бозумбаев.

Отметим, что сейчас в Казахстане 50 солнечных, ветровых станций и мини-ГЭС. Они дают порядка 300-сот мегаватт электроэнергии. На вопрос об их окупаемости Канат Бозумбаев ответил так.

Канат Бозумбаев, министр энергетики РК:

- Установки по возобновляемым источникам энергии строятся в Казахстане последние 3 года. Поэтому оправдали ли они стоимость пока некорректно говорить. Окупаемость всегда не менее 5-6 лет. А по гидростанциям она может и более 10 лет.