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В Казахстане будут стимулировать использование ВИЭ

  • 16.06.2017 19:38
В Казахстане будут стимулировать использование ВИЭ фото: http://pvblog.unisolex.com/

Солнечные панели и ветряки в ближайшие годы станут более доступными для казахстанцев.

Министерство энергетики планирует к концу года внести в Парламент поправки в  законодательство для стимулирования использования населением возобновляемых источников энергии. Об этом сегодня заявил глава ведомства Канат Бозумбаев. 

Отметим, что сейчас в Казахстане 50 солнечных, ветровых станций и мини-ГЭС. Они дают порядка 300-сот мегаватт электроэнергии.  На вопрос об их окупаемости Канат Бозумбаев ответил так. 

Канат Бозумбаев, министр энергетики РК:

- Установки по возобновляемым источникам энергии строятся в Казахстане последние 3 года. Поэтому оправдали ли они стоимость пока некорректно говорить. Окупаемость всегда не менее 5-6 лет. А по гидростанциям она может и более 10 лет. 

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