Польша привезла на ЭКСПО «голубой уголь»

Ни энергия солнца, ветра или воды, а именно то, что скрыто глубоко под землею. Выставочный павильон Польши раскрывает возможности ископаемого топлива, в том ракурсе, о котором многие из нас даже не догадывались.

Ирина Камышова, корреспондент:

- Страна лесных углеродных ферм. Польша борется с углекислым газом и вредными выбросами с помощью зеленых насаждений. Каким образом, можно увидеть в самом павильоне. Первый этаж польского павильона, оформлен как угольная шахта. Здесь выставлены все современные технологии в области энергетики. А это уникальное топливо, здесь его называют «голубой уголь». Получают его с помощью термической обработки обычного угля. Оно выделяет больше тепла, но выбросы от него минимальны.

Правда уголь этот в полтора раза дороже чем обычный. Но польские делегаты знают, как «удешевить» полезное топливо.

Владислав Ковтоненко, менеджер павильона Польши:

- Мы приехали в Казахстан для того, чтобы рассказать более подробно о нашей новой разработке и, по прогнозам наших ученых, в будущем если обе страны будут плотно сотрудничать, то за 2-3 года добыча голубого угля будет намного дешевле.

Ирина Камышова, корреспондент:

- Поднявшись этажом выше, можно окунуться в польский лес. Причем не просто окунуться, а даже почувствовать аромат хвои или вот, например, липы, прикоснувшись к кнопке. А если прислушаться, можно услышать звуки природы или оленя.

К лесу в Польше вообще особое отношение, учитывая, что зеленые насаждения занимают почти половину площади страны. За нелегальную вырубку наказывают «рублем».

Владислав Ковтоненко, менеджер павильона Польши:

От 500 злотов и выше. Если в евро то 120. Весь лес принадлежит государству или польскому народу. У нас такой принцип - вырубил дерево - посади 5 взамен.

Кстати Польша внесет вклад и в озеленение Астаны. С собой делегация привезла несколько сотен саженцев, некоторые высадят в день польского леса в столичном ботаническом саду.

Авторы: Ирина Камышова, Абдулла Исаев