Секретами креативности делится павильон Голландии на EXPO 2017

Организаторы решили поразить ни красочностью и богатством залов, павильон, кстати, обошелся примерно в 2 миллиона евро, а креативностью мышления жителей страны.

О достижениях голландской мысли рассказали языком 3D видео. Страна, находящаяся на 4 метра ниже уровня моря, тысячелетиями борется с водой, и без инновационного мышления Голландия бы не состоялась как государство, говорят представители национального павильона Королевства. А рассказать об этих инновациях Нидерландам помогают такие мероприятия как выставка ЭКСПО.

Ханс Дриссер, национальный комиссар павильона Нидерландов:

- Мы очень рады участвовать в этой выставке и считаем, что EXPO 2017 принесет Казахстану огромную пользу. Благодаря этому событию о вашей стране узнает еще больше людей, многие приезжают сюда и знакомятся с вашей культурой и историей, и жители Казахстана, приходя в наши павильоны, узнают о культуре других стран.