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Премьера шоу от Цирка дю Солей прошла при полном аншлаге

  • 16.06.2017 20:20
Премьера шоу от Цирка дю Солей прошла при полном аншлаге

В культурной программе ЭКСПО состоялась одна из самых долгожданных премьер - первое выступление  цирка Дю Солей.

Эксклюзивное шоу, созданное специально для демонстрации только в Астане, артисты на протяжении ЭКСПО покажут еще 70 раз. 

Такого в Астане еще точно не было. И нигде больше уже не будет. Шоу, которое длится 75 минут, создали специально для ЭКСПО в Казахстане. Невероятное по красоте и масштабам зрелище представляет собой некий симбиоз национального колорита и современного взгляда на ближайшее будущее всего человечества. Кстати, не забыли постановщики и об использовании зеленых технологий. 

Даниель Фртин, исполнительный директор проекта «REFLEKT» Цирка дю Солей:

- Это шоу можно посмотреть только в Астане, больше вы его нигде не увидите.  В нем есть номера, которые раньше никогда не ставили в Цирке дю Солей. Поэтому, я думаю, многие зрители из разных стран захотят посмотреть именно это представление. Мы впервые подняли мотоциклы на канатные установки, и все эти мотоциклы - электрические. 

Музыка, костюмы, декорации - все в шоу продумано до мелочей и выполнено с учетом национальных особенностей казахской культуры.

Бернард Пойрие, генеральный директор проекта  «REFLEKT» Цирка дю Солей:

- Мы использовали образы «Алтын адам», сказочной птицы Самрук и другие. Поэтому в нашем шоу вы увидите много золотистых оттенков. Во время выступления вы услышите домбру в компании с современными звуками и аранжировками. Наши музыканты даже брали самостоятельно уроки игры на этом национальном инструменте. 

Все выступление держит зрителя в напряжении. Все трюки артисты выполняют без страховки, поэтому во время опасных моментов, трудно сдержать эмоции. 

Татьяна Ковалева, корреспондент:

- Специально для выступлений Цирка дю Солей построили отдельный павильон. Он может вместить одновременно до 2000 человек. Шатер находится на территории выставочного комплекса, поэтому чтобы увидеть шоу придется приобрести билет и на саму выставку ЭКСПО. К слову, сегодняшняя премьера проходит при полном аншлаге. И, как нам сообщили организаторы, на следующие выступления артистов уже продано больше половины билетов.

Авторы: Татьяна Ковалева, Санжар Жартиев

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