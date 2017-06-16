Премьера шоу от Цирка дю Солей прошла при полном аншлаге

Эксклюзивное шоу, созданное специально для демонстрации только в Астане, артисты на протяжении ЭКСПО покажут еще 70 раз.

Такого в Астане еще точно не было. И нигде больше уже не будет. Шоу, которое длится 75 минут, создали специально для ЭКСПО в Казахстане. Невероятное по красоте и масштабам зрелище представляет собой некий симбиоз национального колорита и современного взгляда на ближайшее будущее всего человечества. Кстати, не забыли постановщики и об использовании зеленых технологий.

Даниель Фртин, исполнительный директор проекта «REFLEKT» Цирка дю Солей:

- Это шоу можно посмотреть только в Астане, больше вы его нигде не увидите. В нем есть номера, которые раньше никогда не ставили в Цирке дю Солей. Поэтому, я думаю, многие зрители из разных стран захотят посмотреть именно это представление. Мы впервые подняли мотоциклы на канатные установки, и все эти мотоциклы - электрические.

Музыка, костюмы, декорации - все в шоу продумано до мелочей и выполнено с учетом национальных особенностей казахской культуры.

Бернард Пойрие, генеральный директор проекта «REFLEKT» Цирка дю Солей:

- Мы использовали образы «Алтын адам», сказочной птицы Самрук и другие. Поэтому в нашем шоу вы увидите много золотистых оттенков. Во время выступления вы услышите домбру в компании с современными звуками и аранжировками. Наши музыканты даже брали самостоятельно уроки игры на этом национальном инструменте.

Все выступление держит зрителя в напряжении. Все трюки артисты выполняют без страховки, поэтому во время опасных моментов, трудно сдержать эмоции.

Татьяна Ковалева, корреспондент:

- Специально для выступлений Цирка дю Солей построили отдельный павильон. Он может вместить одновременно до 2000 человек. Шатер находится на территории выставочного комплекса, поэтому чтобы увидеть шоу придется приобрести билет и на саму выставку ЭКСПО. К слову, сегодняшняя премьера проходит при полном аншлаге. И, как нам сообщили организаторы, на следующие выступления артистов уже продано больше половины билетов.

Авторы: Татьяна Ковалева, Санжар Жартиев