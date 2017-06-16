Казахстанцы смогут покупать и продавать валюту на KASE

Об этом в интервью нашему каналу заявила председатель правления КАСЕ.

Как ожидается, соответствующие поправки в законодательство будут внесены в следующем году. После их одобрения брокерские организации смогут получить лицензию на обменные операции с безналичной валютой, и, следовательно, доступ к торговле.

Сейчас такая возможность есть только у банков. Но, по словам представителей КАСЕ, такие операции будут выгодны тем, кто намерен инвестировать крупные суммы денег.

Алина Алдамберген, председатель правления KASE:

- Брокеры, как правило, обслуживают юридические и физические лица. И, соответственно, если они получат такую возможность, что предполагается поправками в законодательство по валютному регулированию, то физические лица, то есть, мы с вами сможем давать заявки брокерам на покупку валюты через фондовую биржу. Что это дает? Это дает возможность удешевить конвертацию тенге, например, в доллар или доллар в тенге. Потому что, как правило, биржа - это оптовый рынок валюты и, соответственно, маржа там ниже, чем в обменном пункте.