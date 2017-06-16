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Китай на выставке EXPO 2017 представил способы экономии энергии

  • 16.06.2017 20:45
Китай на выставке EXPO 2017 представил способы экономии энергии

Примечателен выставочный зал Китая, не только тем, что вырабатывает энергию с помощью возобновляемых источников, но он экономит эту энергию.

Захватывающим путешествием стало для гостей выставки посещение  выставочного зала Китая. Где можно прикоснуться к интерактивной инсталляции искусственного солнца, которое ярко светит, но не обжигает. 

Асхат Ниязов, корреспондент:

- При входе в китайский павильон расположился макет большой гидравлической самопрялки, то есть даже в те времена китайцы уже использовали энергию воды, чтобы повысить эффективность своего производства. Вообще этот коридор символизирует эволюцию способов получения энергии в Китае. Конечно были и угольные шахты, и нефть, и атомная энергетика, но вы знали, например, такой факт, что крупнейшая в мире гидроэлектростанция расположена именно в Китае, и только в прошлом году годовой объем ее выработки электроэнергии превысил 93 млрд КВт. В Китае в больших, просто в огромных, масштабах используют возобновляемые источники энергии, например, солнечную энергию. Такие фотогальвонические установки расположились по всей стране, только в 2015 году они выработали 2,7 млн КВт, чтобы было понятней этой энергии хватит, чтобы обеспечить электричеством 2 таких крупных города как Алматы. Но энергия солнца это ладно, энергия ветра используется в еще больших объемах. Только в 2015-м же году с помощью вот таких установок было выработано 14 млн КВт, то есть хватит на 10 крупных городов. Чем еще примечателен Китай, не только тем, что он вырабатывает энергию с помощью возобновляемых источников, но он экономит эту энергию. На всем: на стиральных машинах, на телевизорах, на кухонных плитах, и в Пекине, например, уже никого не удивишь вот такими футуристическими холодильниками, с помощью которых можно не только посмотреть температуру воздуха на улице или который час, а убедиться, сколько электроэнергии тратит твой холодильник. Например, вот этот 0,48 киловатт в сутки. 

В китайском павильоне можно и развлечься, например, на несколько минут почувствовать себя машинистом настоящего поезда  и отправиться в путешествие до Астаны. 

Китай умеет удивлять. Буквально недавно рассуждали с коллегами как можно показать энергию солнца, и вот, пожалуйста, китайцы попытались. Очень интересный стенд, на котором показана система производства топлива из ила. Того самого, что лежит на дне рек и озер и не дадут соврать астанчане иногда вызывает не очень приятный запах. А тут и энергию получаем и воду очищаем. Посетить китайский павильон стоит, не только благодаря полученным здесь эмоциям, а для того, чтобы узнать об источниках энергии будущего. 

Авторы: Асхат Ниязов, Канат Абильдин

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