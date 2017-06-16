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В Актау открыли офис программы «Туған жер»

  • 16.06.2017 22:00
В Актау открыли офис программы «Туған жер»

В офисе «Туған жер» будут собирать все инициативы и предложения.

Об этом рассказали сегодня на заседании  Круглого стола на тему «Родина начинается с тебя», организованном для молодежи Мангистауской области.

По словам организаторов, предложений по реализации программы поступает много. К примеру, координатор программы «Туған жер»  планирует  разработать  топографическую карту местности, где он родился,  и включить в нее все археологические памятники, которые здесь расположены. Кроме того, сейчас он вместе с односельчанами занят сбором материала для энциклопедии по истории родного аула.

Алкажан Едилхан, координатор программы «Туған жер» в Актау:

- Многие предложения требуют доработки, некоторые из них надо согласовать с другими предложениями. Например, если поступает предложение о написании учебника краеведения, то хочется его делать с таким расчетом, как для развития туризма. Не просто, чтобы передать,  что было в старину, что имелось, а передать в таком ракурсе, чтобы оно было привлекательно, было полезно для изучения.

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