Стартовали исследователи из Астаны 10 июня. Ее участники на внедорожниках преодолели уже больше 2тысяч километров и добрались до уникального памятника архитектуры 9-го-11-го веков Башни Бегим-Ана, которая находится в Аральском районе Кызылординской области. Впереди еще несколько тысяч километров и больше десятка исторических памятников. В составе экспедиции, напомним, искусствоведы, ученые и историки.
Более 2 000 км преодолели участники экспедиции по сакральным местам
- 16.06.2017 22:15
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В Казахстане продолжается экспедиция по сакральным местам, организованная Национальным географическим обществом.
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