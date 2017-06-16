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Гончарное ремесло в Казахстане уходит корнями в Приаралье

  • 16.06.2017 22:30
Гончарное ремесло в Казахстане уходит корнями в Приаралье

Гончарное ремесло в Казахстане уходит корнями в Приаралье, это подтверждают и находки археологов.

Городище Чирик-Рабат в Кызылординской области исследуют археологи. В ходе исследований древнего городища Чирик-Рабат обнаружены глиняные изделия периода первого тысячелетия до нашей эры. Уникальный памятник старины не перестаёт удивлять и сейчас. В его окрестностях учёные нашли целый аул мастеров керамики

Райхан Тажибаева, корреспондент:

- Трудно поверить, но в прошлом на этих застывших холмах кипела жизнь, шумели рынки, работали ремесленники. Сейчас Чирик-Рабат - лакомый кусочек для учёных-археологов. Сакральный объект под пристальным вниманием уже больше 70-ти лет. В 2005 году настоящую сенсацию вызвала найденная здесь гробница знатного воина. Ну а сейчас - не менее потрясающей стала находка остатков поселения ремесленников.

Внимание исследователей сосредоточено на этих трёх гектарах в 40-ка км от городища Чирик-Рабат. Именно здесь, под толщей песков, когда-то располагались жилые строения и гончарные мастерские. В них использовали специальные печи для обжига. Археологам удалось найти 11 таких конструкций, 6 из них, уже полностью расчищены.  В числе ценных артефактов - фрагменты керамики, датированные 4-ым веком до нашей эры.

Жанболат Утубаев, старший научный сотрудник Института археологии им. А. Маргулана:

- Гончарные печи имели прямоугольную и округлую формы, но принцип работы у них схожий. Конструкции состоят из двух ярусов. Нижняя - для топки, а прямо над ней - камера для обжига. В таких печах можно было обрабатывать сразу несколько глиняных изделий.

 Возникновение древнего городища датируется 5 веком до нашей эры. Согласно летописи, почти целое тысячелетие Чирик-Рабат служил резиденцией сакских вождей. В центре расположена цитадель. Уникальные артефакты, собранные в ходе раскопок, рассказывают о самобытной культуре людей, которые жили тут в то время. 

Макпал Суюндыкова, младший научный сотрудник Института археологии им. А Маргулана:

- Большую часть ценных находок составляют керамические изделия, выполненные с элементами ручной лепки. Сосуды разных объёмов обрамлены орнаментом периода Огузов. Это не просто украшения. Древние мастера усматривали в них нечто большее. За простейшими узорами скрывается богатое содержание и целый мир ярких образов.

Чирик-Рабат впервые был открыт в 1946 году советским археологом Сергеем Толстовым, а в 1950-е годы прошлого столетия изучен Хорезмской археологической экспедицией. 

Еркебулан Елеуов, научный сотрудник Учреждения по охране памятников истории и культуры Кызылординской области:

- На сегодняшний день 532 памятника в регионе взяты под охрану государства. В список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО номинированы 16 объектов Фергано-Сырдарьинского коридора, 8 из которых, расположены в Приаралье.

Памятники старины нельзя забыть, переписать, зачеркнуть. Это историческое наследие, которое надо беречь и приумножать. В 90-х годах все исследовательские работы на этом объекте были приостановлены. Продолжились они лишь 14 лет спустя, в рамках программы «Культурное наследие».  

Авторы: Райхан Тажибаева, Альхайдар Турлыханов

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