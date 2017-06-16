В Астане наградили журналистов за вклад в развитие госязыка

Конкурс на лучший материал в преддверии казахстанского дня работников СМИ организовал комитет по развитию языков и общественно-политической работы Министерства культуры и спорта Казахстана. Из сотни материалов, поступивших со всех регионов Казахстана, жюри выбрало 17 победителей в номинациях. Гран-при и сертификат с суммой в миллион тенге завоевала журналист областного телеканала «Жетiсу». Награду за третье место в номинации «Лучшая телепрограмма» получила журналист службы вечерних новостей телеканала «Хабар» Индира Жилкайдарова.

Индира Жилкайдарова, корреспондент телеканала «Хабар»:

- Очень здорово, что проводятся такие конкурсы такого уровня, это очень важно, несмотря на то, что мы развиваем трехязычие, важно знать родной язык, казахский язык знать. И я очень рада, что вызвала интерес своими материалами интерес к изучению государственного языка.