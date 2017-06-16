В Астане наградили лучших медиков - «Хабар» | Последние новости Казахстана, телепроекты
EXPO 2017 в Астане
USD/KZT 317,65
EUR/KZT 352,80
RUB/KZT 5,54
+7 (7172) 553 545
astananews@khabar.kz

В Астане наградили лучших медиков

  • 16.06.2017 23:15
В Астане наградили лучших медиков

В Астане сегодня награждали лучших медиков в преддверии их профессионального праздника.

Один из выдающих представителей профессии - карагандинский травматолог Ербол Сембеков отметил необычный профессиональный юбилей, сделал ровно 2 тысячи операций. Профессионал с 20 летним стажем, он знает,  как за 2 дня поставить на ноги после любого перелома. 

Крепко стоять на ногах! Насколько это важно Ербол Сембеков знает как никто другой. В медицине он 20 лет и его специализация чинить ноги: коленные суставы и тазобедренные кости. Он поставил на ноги 2 тысячи человек. Проводит по 3-4 операции в день.

Ербол Сембеков, травматолог:

- Наша профессия не прощает ошибок. Иногда, чтобы сделать мгновенные решения должны использовать любой метод лечения. Таким образом, нагрузка ответственности врачей очень высока. В наших руках судьба человека. Я стараюсь выполнять свою работу достойно.

В свою работу «мастер здоровых конечностей»  постоянно внедряет новейшие медицинские технологии. Так с помощью эндоскопической хирургии починить сустав он может всего за полчаса. И пациент быстро восстанавливается после операции.

Валентина Теренина, пациентка клиники им. Макажанова: 

- Накануне вечером упала, сломала ногу. Вчера же прооперировали, все успешно. Сегодня, полежу немного. Завтра, врач сказал, что уже буду гулять. Пользуясь случаем, всем хочется сказать спасибо.  Всех с профессиональным праздником!

Ербол Сембеков не перестает совершенствоваться, стажируется в лучших клиниках мира и делится своим опытом с будущими врачами. Во всем его поддерживает и супруга. Она тоже врач.

Авторы: Юлана Чаус, Сайлау Игликов

Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Читайте также:

Село Шахтер претендует на звание самого образцового населенного пункта республики Село Шахтер претендует на звание самого образцового населенного пункта республики
Вследствие запуска с Байконура в карагандинской степи вспыхнул пожар Вследствие запуска с Байконура в карагандинской степи вспыхнул пожар
Летняя библиотека открылась в городском сквере Караганды Летняя библиотека открылась в городском сквере Караганды
Наверх

Популярные новости

Последние новости

Подписка на новости

Календарь

Соцсети

  1. TW
  2. FB
  3. BK

Приложение Хабар для iOS Приложение Хабар для Андроид

Хабар 24 Телеканал Kazakh TV  Телеканал ЕЛАРНА

яндекс.ћетрика

 Тумар EXPO 2017 Акорда Электронное правительство Казахстана

© 2017 Агентство «Хабар». Все права защищены.