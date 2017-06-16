В Астане наградили лучших медиков

В Астане сегодня награждали лучших медиков в преддверии их профессионального праздника.

Один из выдающих представителей профессии - карагандинский травматолог Ербол Сембеков отметил необычный профессиональный юбилей, сделал ровно 2 тысячи операций. Профессионал с 20 летним стажем, он знает, как за 2 дня поставить на ноги после любого перелома.

Крепко стоять на ногах! Насколько это важно Ербол Сембеков знает как никто другой. В медицине он 20 лет и его специализация чинить ноги: коленные суставы и тазобедренные кости. Он поставил на ноги 2 тысячи человек. Проводит по 3-4 операции в день.

Ербол Сембеков, травматолог:

- Наша профессия не прощает ошибок. Иногда, чтобы сделать мгновенные решения должны использовать любой метод лечения. Таким образом, нагрузка ответственности врачей очень высока. В наших руках судьба человека. Я стараюсь выполнять свою работу достойно.

В свою работу «мастер здоровых конечностей» постоянно внедряет новейшие медицинские технологии. Так с помощью эндоскопической хирургии починить сустав он может всего за полчаса. И пациент быстро восстанавливается после операции.

Валентина Теренина, пациентка клиники им. Макажанова:

- Накануне вечером упала, сломала ногу. Вчера же прооперировали, все успешно. Сегодня, полежу немного. Завтра, врач сказал, что уже буду гулять. Пользуясь случаем, всем хочется сказать спасибо. Всех с профессиональным праздником!

Ербол Сембеков не перестает совершенствоваться, стажируется в лучших клиниках мира и делится своим опытом с будущими врачами. Во всем его поддерживает и супруга. Она тоже врач.

Авторы: Юлана Чаус, Сайлау Игликов