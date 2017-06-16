В Павлодаре студенты создают разработки для помощи инвалидам - «Хабар» | Последние новости Казахстана, телепроекты
EXPO 2017 в Астане
USD/KZT 317,65
EUR/KZT 352,80
RUB/KZT 5,54
+7 (7172) 553 545
astananews@khabar.kz

В Павлодаре студенты создают разработки для помощи инвалидам

  • 16.06.2017 23:30
В Павлодаре студенты создают разработки для помощи инвалидам

В Павлодаре стартовал 72-часовой марафон по созданию технических разработок, которые могут значительно облегчить жизнь людям с ограниченными возможностями.  

В конкурсе принимают участие представители 10 высших учебных заведений из 8 городов Казахстана.

На протяжении трех дней они планируют разработать прототипы, которые  совместят в себе коляску и ходунки, разработают  автоматический кормитель, специализированную клавиатуру и многие другие приспособления. Все созданные устройства авторы проектов потом подарят людям с ограниченными возможностями. 

Вячеслав Литвинов, студент Карагандинского медицинского университета:

- Валентине мы хотим сделать  свой аналог регента, который благодаря своему эффекту вернет возможность ей полноценной жизни в обществе. Она вновь сможет ходить, она не потеряла все способности, то есть сила в ногах ее еще сохранена.

Валентина Толмачева, жительница г.Павлодара:

- Ребята готовят мне экзоскелет, который будет помогать ходить, стоять, передвигаться в помещении самостоятельно.

Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Читайте также:

Баянаул в рамках ЭКСПО принял первых гостей из России Баянаул в рамках ЭКСПО принял первых гостей из России
Павлодарская полиция выпустила второй за месяц красочный видеоролик Павлодарская полиция выпустила второй за месяц красочный видеоролик
Жители Прииртышья напуганы нашествием гнуса Жители Прииртышья напуганы нашествием гнуса
Наверх

Популярные новости

Последние новости

Подписка на новости

Календарь

Соцсети

  1. TW
  2. FB
  3. BK

Приложение Хабар для iOS Приложение Хабар для Андроид

Хабар 24 Телеканал Kazakh TV  Телеканал ЕЛАРНА

яндекс.ћетрика

 Тумар EXPO 2017 Акорда Электронное правительство Казахстана

© 2017 Агентство «Хабар». Все права защищены.