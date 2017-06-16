В Павлодаре студенты создают разработки для помощи инвалидам

В Павлодаре стартовал 72-часовой марафон по созданию технических разработок, которые могут значительно облегчить жизнь людям с ограниченными возможностями.

В конкурсе принимают участие представители 10 высших учебных заведений из 8 городов Казахстана.

На протяжении трех дней они планируют разработать прототипы, которые совместят в себе коляску и ходунки, разработают автоматический кормитель, специализированную клавиатуру и многие другие приспособления. Все созданные устройства авторы проектов потом подарят людям с ограниченными возможностями.

Вячеслав Литвинов, студент Карагандинского медицинского университета:

- Валентине мы хотим сделать свой аналог регента, который благодаря своему эффекту вернет возможность ей полноценной жизни в обществе. Она вновь сможет ходить, она не потеряла все способности, то есть сила в ногах ее еще сохранена.

Валентина Толмачева, жительница г.Павлодара:

- Ребята готовят мне экзоскелет, который будет помогать ходить, стоять, передвигаться в помещении самостоятельно.