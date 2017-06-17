Энергия биомассы представлена в национальном павильоне Казахстана

Она окружает нас повсеместно и составляет 10% мировых энергоресурсов. Это энергия биомассы. Разработкам в этой сфере посвящен 4-й этаж национального павильона на ЕХРО 2017.
Этот источник энергии может значительно уменьшить зависимость от ископаемого топлива, следовательно, снизить выбросы углекислого газа в атмосферу. Кукуруза, злаки и другие растения являются важными источниками биомассы. Примеры у посетителей прямо под ногами. Стеклянный пол и зеленые растения вызывают небывалый интерес у взрослых, а для детей такие экспозиции сравнимы со сказочным миром.
Милана Васильева:
- Я приехала из Караганды с мамой, чтобы посмотреть на ЭКСПО. Нам здесь очень нравится, очень красиво и много необычного. Я такого никогда не видела, даже в интернете. Я бы хотела еще сюда когда-нибудь приехать и верю, что в будущем, правда, все так и будет.
Союзниками экологичного будущего стали и водоросли. Первая в мире ферма с их использованием создана из стеклянных трубок, которые удачно вписываются в интерьер. Не иначе, как прототип жилья будущего. Биореактивный фасад производит энергию с помощью солнечного тепла. Кроме того, микромир водорослей благодаря высокому содержанию масел является оптимальным сырьем для создания биотоплива. Все представленные экспозиции вызывают огромный интерес как среди наших соотечественников, так и среди иностранцев. Яосинь Ван бывала на многих международных выставках, а размахом казахстанской просто поражена.
Яосинь Ван, турист (Китай):
- Мне очень понравилось, потому что здесь очень красиво и современно. А еще познавательно. Сюда приехали многие страны, которые привезли свои разработки на выставку.
На протяжении многих лет источники биомассы помогали поддерживать жизнь на земле. Масличные культуры, зерновые, древесные материалы, сельскохозяйственные отходы и продукты жизнедеятельности животных и бытовые отходы. Все это путем различных методов переработки может производить энергию будущего.
Авторы: Лариса Гречихина, Аят Дусембаев, Астана.
Энергия биомассы представлена в национальном павильоне Казахстана
- 17.06.2017 08:05
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В процессе жизнедеятельности растений и животных вырабатывается такая энергия, которой может хватить для движения автомобиля, обогрева дома или производства товаров.
Она окружает нас повсеместно и составляет 10% мировых энергоресурсов. Это энергия биомассы. Разработкам в этой сфере посвящен 4-й этаж национального павильона на ЕХРО 2017.
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