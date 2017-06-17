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Актюбинские хирурги провели операции по трансплантации печени

  • 17.06.2017 12:00
Актюбинские хирурги провели операции по трансплантации печени

Актюбинские хирурги совместно с профессором Кванг-Вонг Ли из Сеульского университета провели две операции по трансплантации печени. Обе пациентки чувствуют себя хорошо. Донорами для них выступили близкие родственники.

Пересаживать органы в Актобе начали два года назад. За это время прооперированы 38 человек. Девятерым трансплантировали печень, 29-ти пациентам почку, шесть из которых от трупного донора. Это направление постепенно развивается в регионе. Распределением донорских органов занимается Республиканский координационный центр по трансплантации. В листе ожидания есть все данные пациентов, они разделены по группам крови. Так специалисты выбирают, кому подходят органы. Ускорить подбор поможет реорганизация системы лабораторных исследований. Благодаря чему в регионе начнут делать более 200 сложных анализов.

Ерлан Султангереев, главный хирург Актюбинской области:

- Мы планируем запустить очень большую программу по централизации лабораторных исследований, это позволит централизовать все лабораторные анализы, и мы получим большое количество анализов, которые мы здесь не делали. Также мы планируем запустить в работу лабораторию HТ-типирования, которая позволит производить подбор доноров и реципиентов уже у нас в Актобе.

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