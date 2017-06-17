КЧС МВД РК напоминает о правилах безопасности во время купания

Всё о воде

Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД РК бьет тревогу: каждый день по республике на различных водоемах тонут люди.

16 июня погибли люди в трех областях Казахстана - в Жамбылской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях.

В Жамбылской области в Байзакском районе в искусственном водоеме в неустановленном для купания месте утонул 11-летний подросток.

В СКО в Кызылжарском районе на озере Матище в неустановленном для купания месте утонула девочка 2004 г.р.

В Павлодаре на реке Иртыш в неустановленном для купания месте утонул парень 1999 г.р.

С начала купального сезона на водоемах страны утонули 34 человека, из них 22 - дети.

В целях недопущения гибели людей на водоемах страны КЧС МВД РК совместно с акиматами принимает комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности граждан на воде.

На необорудованных и запрещенных местах водоемов организована работа более 50 выдвижных мобильных спасательных постов оперативно-спасательных отрядов.

Основная причина во всех трагических случаях, где погибли дети - оставление без присмотра взрослых.

Строго запрещено:

- входить в воду и купаться в состоянии алкогольного опьянения;

- прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;

- нырять в необорудованных местах;

- заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;

- плавать на предметах, не предназначенных для плавания;

- взбираться на технические и предупредительные знаки, буйки;

- входить в воду детям без сопровождения взрослых.

Необходимо отметить, что длительное купание также опасно для здоровья. Продолжительность купания в основном зависит от температуры воздуха, воды и силы ветра. Наиболее приемлемые режимы купания:

- температура воды +18, время купания 6-8 минут;

- температура воды +20, время купания 10-12 минут;

- температура воды выше +20, время купания до 15 минут;

Также не рекомендуется купаться ранее, чем через 1,5 часа после приема пищи.