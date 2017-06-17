В селе Имантау нет безработицы

В селе Имантау, что в Северо-Казахстанской области, нет безработицы. Здесь успешно функционируют 150 тепличных хозяйств, а недавно открыли еще несколько фирм по производству пельменей и выпечке пирогов.

Владимир Толкачев - кондитер. Профессию получил в Кокшетау восемь лет назад. Там и нашел работу, потому что в Имантау вариантов с трудоустройством тогда не было. Но недавно ситуация изменилась. Здесь открылся кондитерский цех, поэтому Владимир вернулся в родное село. Сладости и сдоба, которые он выпекает, идут нарасхват.

Владимир Толкачев, кондитер:

- Люди раскупают. Довольные. Заказывают постоянно. На сегодня заказали, на завтра заказы есть. Фантазия у людей большая на счет тортов. Кто такие, кто такие заказывают. Делаем, стараемся.

А это новый пельменный цех, который открыли всего два месяца назад. Сейчас здесь производят семь видов продукции, общим объемом до 60 кг. Холодец, вареники, блинчики раскупают быстро, за ними приезжают даже из соседних сел.

Ирина Васильева, работник цеха:

- Пока мы запекаем курицу гриль. Делаем голубцы, котлеты, тефтели, манты, пельмени. Делаем все вручную из натуральных продуктов. У нас есть свой забойный цех. Наша продукция пользуется спросом. Все разбирают. Иногда бывает, что не успеваем.

В ближайшее время этот цех планируют расширить, а это значит, что рабочих мест станет еще больше. Отметим, сегодня в курортном Имантау проживают 2300 человек.

Любовь Сердюк, аким Имантауского сельского округа:

- В планах у нас открытие колбасного цеха. То есть цех по переработке мяса. Рыбного цеха, то есть консервы, молочный блок. Заложили мы небольшой сад. В этом саду будем благоустраивать и будет детская площадка, детский сад. И даже будет площадка для отдыха пожилых людей.

Благоустройство села идет полным ходом. Совсем скоро откроет свои двери общественная баня и детский сад на 60 мест. Теперь имантауцы не хотят уезжать из села, потому что здесь создают все условия для хорошей жизни.

Авторы: Сауле Кусаинова, Анатолий Полянный, Северо-Казахстанская область.