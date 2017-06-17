Пять человек погибли в результате ДТП на трассе Шымкент - Самара

В Южно-Казахстанской области на трассе Шымкент - Самара в результате ДТП погибли пять человек, столько же получили различные травмы.

Авария произошла сегодня в 4 утра. Столкнулись две легковые машины марок «Лада» и «Мерседес-220». На место выехали дознаватели Управления дознания ДВД ЮКО.

В результате ДТП на месте происшествия погибли оба водителя автомашин - 1990 и 1995 г.р., житель Ордабасинского и Байдибекского районов и два пассажира «Лады», 1990 и 1989 г.р., третий пассажир автомашины «Лада» скончался по дороге в больницу, сообщили в пресс-службе ДВД ЮКО. 5 пассажиров автомашины «Мерседес-220», 1995, 1997 и 1998 годов рождения, доставлены с различными травмами в Ордабасинскую районную больницу.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

Материал подготовила Катерина Попкова.