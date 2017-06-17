Более миллиона казахов вернулись на родину с 1991 года. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

Согласно распространенной информации, в прошлом году, благодаря упрощению процедур получения гражданства для этнических казахов, в страну вернулись 16 тыс. семей оралманов. Этот показатель в 8 раз выше по сравнению с количеством людей, вернувшихся на родину в 2015 году.

При этом в результате выбора репатриантами Астаны и Алматы, а также южных регионов в качестве постоянного места жительства, увеличилось отрицательное сальдо прибытия оралманов в северные регионы Казахстана.

В целом, по данным ведомства, с 1991 года по 1 апреля 2017 года свыше 1 млн этнических казахов вернулись на историческую родину и получили статус оралмана. В 2016 году – более 16,4 тыс. семей (33 754 чел.), в 1 квартале 2017 года – 2,6 тыс. семей (4,9 тыс. человек). При этом доля лиц трудоспособного возраста, возвратившихся в 2016 году, составила 56%, дети до 18 лет – 39% и пенсионеры – 4,7%. В 2017 году – 26,4% оралманов составили дети до 18 лет, трудоспособных – 67,3%, пенсионеров – 6,3%.

Отметим, что основными странами исхода в прошлом и нынешнем годах являются Узбекистан (62% в 2016 г. и 54,5% в 2017 г. соответственно), Китай (14% в 2016 г. и 33,4% в 2017 г.), Монголия (9% в 2016 г. и 2,1% в 2017 г.), Туркменистан (6,7% в 2016 г. и 4,6% в 2017 г.).

Добавим, что в 2016 году Правительством определены 7 регионов для расселения оралманов (Костанайская, Атырауская, Акмолинская, Павлодарская, СКО, ВКО, Западно-Казахстанская области) и 4 региона выбытия (Костанайская, Павлодарская, СКО, ВКО). Казахстанцам, желающим переехать в вышеуказанные регионы, будут выделяться субсидии на переезд и покрытие расходов по аренде жилья в течение одного года. В 2017 году запланирована выплата субсидий на переезд 2,7 тыс. граждан.

В текущем году министерством предусматривается разработка концепции миграционной политики на 2017-2021 годы, в которой найдут отражение новые подходы, направленные на эффективное регулирование миграционными процессами, обеспечение устойчивого демографического развития и потребностей страны в квалифицированной рабочей силе, укрепление государственной безопасности страны.

Источник: strategy2050.kz