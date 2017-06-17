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Более 120 фонтанов спасают от жары жителей и гостей Астаны

  • 17.06.2017 16:22
Более 120 фонтанов спасают от жары жителей и гостей Астаны фото: astanalife.kz
Фонтаны Астаны работают с 8 утра и до позднего вечера, сообщает astana.gov.kz.
Сезон работы фонтанов открылся в столице Казахстана еще в начале мая, но особую актуальность они приобрели в эти дни, когда в городе устоялся по-настоящему летний зной, а ртутные столбики поползли к отметке +30 градусов.
Горожане и гости столицы могут спастись от жары у одного из 122 фонтанов, которые работают с 8 утра и до 23:00.
«Один из самых больших и любимых горожанами искусственных водоемов – музыкальный фонтан. Чтобы он дарил свежий бриз, сюда ежедневно поступает 1200 кубометров воды. В месяц эта цифра доходит до 12 тысяч кубометров. На самые маленькие столичные фонтанчики тратится всего около 400 кубометров», - сообщили в АО «Астана Зеленстрой».
Очистка искусственных водоемов проводится ежедневно. «Очистка фонтанов сегодня сродни очистке бассейнов, поэтому хоть купаться в них и запрещено, но это не опасно», - отметили в компании.
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