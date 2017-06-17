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Изнуряющая жара продержится в Астане до конца июня

  • 17.06.2017 17:23
Изнуряющая жара продержится в Астане до конца июня фото: globeblog

Работающим астанчанам придется запастись водой, шляпами и терпением, пишет astana.gov.kz. В ближайшие полторы недели в столице будет жарко.

Долгожданная прохлада наступит только после 28 июня, сообщили в Казгидромете.

Желающие провести ближайший уик-энд на водоемах могут смело выезжать – синоптики обещают до 35 градусов жары. В воскресенье возможен дождь.

Зной слегка спадет в начале будущей недели. Циклон из России не даст подняться столбикам термометров выше +30°C. Однако затем в Казахстан нагрянут горячие воздушные массы из Ирана. Поэтому уже после 21 июня ртутный столбик термометра вновь поползет вверх.

По прогнозам синоптиков, пик жары придется на 26-27 июня. В эти дни ожидается +39°C тепла в тени.

По предварительным прогнозам синоптиков, июль, по традиции считающийся самым жарким месяцем в Казахстане, ожидается прохладным и дождливым. Август же вновь побалует казахстанцев жаркими деньками – температура будет выше нормы на один градус.

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