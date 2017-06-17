В Астане заработали остановки на солнечных батареях

В Астане в экспериментальном порядке заработали остановки на солнечных батареях, которые призваны разгрузить городские электросети, сообщает пресс-служба столичного акимата.

В столице Казахстана заработали остановки, которые помогут сэкономить электроэнергию. Солнечные батареи, установленные на крыше остановок, аккумулируют дневной свет. Благодаря этому остановка освещает себя сама. В день установке удается запастись почти 800 Вт.

Специалисты отмечают, что даже в лютые морозы остановки в силах обогреваться за счет внутренних ресурсов.

Следует отметить, что на реализацию ноу-хау не было потрачено ни одного бюджетного тенге.

«Проект является пилотным и полностью осуществляется за счет средств частных инвесторов», - отметил специалист управления энергетики г. Астаны К.Бекзат.

В данное время в городе установлено 5 подобных остановок. Они расположены в районах ТРЦ «Керуен Сити» (бывшая «Мега»), «Хан Шатыр», «Азия Парк», а также в Центре материнства и детства.

В Управлении энергетики не исключают, что до конца года число «умных» остановок увеличится.