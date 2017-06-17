Природные заповедники Казахстана получили международный статус
- 17.06.2017 22:36
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Национальный парк «Алтын-Эмель» и Каратауский природный заповедник вошли в мировую сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.
В ходе 29-й сессии Международного координационного совета программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (Manand Biosphere programme – МАВ) в Париже Совет МАВ утвердил заявки о присвоении заповедникам Казахстана международного статуса.
Как сообщает МИД РК, также программой МАВ ЮНЕСКО внесен в престижную сеть международных заповедников Казахстанско-российский трансграничный биосферный резерват «Большой Алтай», который включает Катон-Карагайский и Катунский заповедники соответственно. Международные эксперты отметили тесное сотрудничество между учеными Казахстана и России в подготовке номинации «Большой Алтай», которая стала первым трансграничного резерватом в Азии.
Кроме того, по итогам проведения конкурса среди 55 молодых ученых из 35 стран (Young Scientists Award), представивших проекты своих исследований, программа МАВ ЮНЕСКО анонсировала 7 победителей, в числе которых премия и денежный приз присвоена эксперту из Казахстана Луизе Абдурасуловой за номинационный проект «Изучение биоразнообразия, мониторинг и управление насекомыми в биосферном резервате Каратау».
Стоит отметить, что МАВ утвердил 23 новых объекта. На сегодняшний день Всемирная сеть биосферных резерватов насчитывает 692 объекта в 120 странах. На территории Казахстана имеется 9 биосферных резерватов (Алаколь, Ак-Жайык, Аксу-Жабаглы, Алтын-Эмель, Барсакельмес, Коргалжын, Катон-Карагай, Каратау и Большой Алтай).
Номинирование международного статуса биосферных резерватов казахстанским заповедникам будет способствовать повышению туристического и экономического потенциала представленных регионов, в том числе продвижению экотуризма, устойчивого развития и сохранению биологического разнообразия на территории страны.
Источник: strategy2050.kz
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