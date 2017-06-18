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Пик жары в Астане придется на конец июня

  • 18.06.2017 16:10
Пик жары в Астане придется на конец июня planets-ua.com

Пик жары в столице придется на конец июня. Работающим астанчанам придется запастись водой, шляпами и терпением.

В ближайшие полторы недели в столице будет жарко. Долгожданная прохлада наступит только после 28 июня, передает astana.gov.kz.

Зной слегка спадет в начале будущей недели, столбики термометров не поднимутся выше 30. Но уже после 21 июня вновь станет жарко. По прогнозам синоптиков, пик жары придется на 26–27 июня. В эти дни ожидается 39 градусов тепла в тени.

По предварительным прогнозам, июль, по традиции считающийся самым жарким месяцем в Казахстане, ожидается прохладным и дождливым. Август побалует казахстанцев жаркими деньками, температура будет выше нормы на 1 градус. 

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