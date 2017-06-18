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Свыше 500 км автодорог отремонтируют в Западно-Казахстанской области

  • 18.06.2017 21:00
Свыше 500 км автодорог отремонтируют в Западно-Казахстанской области 365Info

Свыше 500 км автодорог отремонтируют в этом году в ЗКО. На эти цели направлено 35 млрд тенге.

Четверть всех средств пойдет на реконструкцию улиц областного центра. В этом году власти региона усилили контроль на всех стройплощадках. От дорожных строителей теперь требуется 7 лет гарантии. В Уральске работы идут сразу на 73-х улицах. Тут же прокладывают тротуар, обновляется арычная система.

Анвар Агаев, директор строительной компании:

- Все 4 улицы мы должны сдать в этом году до сентября. На всех улицах идет капитальный ремонт, кроме улицы Жангир хана. На всех предусмотрены пешеходный тротуар и арык. Будем стараться работать качественно, чтобы дорога служила минимум 10-15 лет, а не 2-3 года.

Всего в городе новым асфальтом покроют 75 км дорог. А в селах региона планируется отремонтировать около 100 улиц. В Бурлинском районе дорожные работы обойдутся в 3 млрд тенге, благоустроят и проезжую часть старых улиц райцентра Аксая.

Темирболат Исамалиев, заместитель руководителя отдела ЖКХ Бурлинского района:

- Запланированы улица Маметовой, Железнодорожная, а также реконструкция улицы Цвилинга протяженностью 2 км 200 метров. Также запланирован в поселке Бурлин капитальный ремонт дороги улицы Достык протяжённостью 2,2 км.

С каждым годом объем дорожно-строительных работ растет. Для сравнения, за весь прошлый год отремонтировали 300 км, в планах на этот год еще 500 км дорожного полотна.

Авторы: Ботагоз Базарбаева, Болат Жарылгасов, Канат Махмутов.

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