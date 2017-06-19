Пик жары в Астане придется на конец июня

В ближайшие полторы недели в столице будет жарко, передает медиацентр акимата Астаны.

Долгожданная прохлада наступит только после 28 июня, сообщила в интервью корреспонденту медиацентра ведущий инженер управления долгосрочных прогнозов «Казгидромета» Айгуль Мынжанова.

Зной слегка спадет в начале недели, циклон из России не даст подняться столбикам термометров выше 30. Однако затем в Казахстан нагрянут горячие воздушные массы из Ирана. Поэтому уже после 21 июня ртутный столбик термометра вновь поползет вверх.

По прогнозам синоптиков, пик жары придется на 26–27 июня. В эти дни ожидается 39 градусов тепла в тени.

По предварительным прогнозам синоптиков, июль, по традиции считающийся самым жарким месяцем в Казахстане, ожидается прохладным и дождливым. Август же вновь побалует казахстанцев жаркими деньками, температура будет выше нормы на один градус.

Источник: astana.gov.kz