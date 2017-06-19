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Всемирный Конгресс инженеров и ученых проходит в Астане

  • 19.06.2017 10:41
Всемирный Конгресс инженеров и ученых проходит в Астане

Нобелевские лауреаты и обладатели международной премии «Глобальная энергия» принимают участие в Конгрессе инженеров и ученых, который проходит в Астане.

Форум поддержали свыше тысячи делегатов из 50 стран, а также 11 авторитетных международных энергетических организаций. Встреча стала частью деловой программы выставки EXPO в Астане, поэтому проходит на ее территории, в Конгресс-центре.

Тема, которая объединит или заставит поспорить участников конгресса звучит как «Энергия будущего: инновационные сценарии и методы их реализации». Она напрямую связана с темой международной выставки EXPO, где и проходит встреча. Ожидается, что участники будут обсуждать перспективы и сценарии развития мировой энергетики до 2050 года, поговорят о балансе энергетической безопасности, доступности и экологической устойчивости, а также поделятся мнениями о трендах развития мировых энергоресурсов.

Еще одной темой, которая уже непосредственно касается Казахстана, станет реализация всех вариантов международной Дорожной карты возобновляемых источников энергии будущего. Сообщается, что в большинстве стран мира к 2030 году доля возобновляемых источников энергии увеличится с 20% до 70%. А вот какого показателя может добиться наша страна, предстоит узнать в ходе обсуждения.

Эту встречу организует Международное агентство по возобновляемым источникам энергии, или сокращенно IRENA. Дорожная карта - один из ее ключевых проектов. К слову, в начале года Нурсултан Назарбаев встречался в Абу-Даби с генеральным директором IRENA Аднаном Амином. Они отметили сходство подходов нашей республики и агентства к развитию возобновляемой энергетики. И тогда же глава организации подчеркнул намерение IRENA активно участвовать в EXPO.

Помимо этого? в конгрессе примут участие и нобелевские лауреаты. Например, Чунг Рэй Квон расскажет о том, что именно экология станет драйвером экономического роста. Кроме него на пленарном заседании выступят также нобелевские лауреаты, профессор Мохан Мунасингхе, Ражендра Кумар Пачаури, а также Данкан Майкл Холдейн.

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