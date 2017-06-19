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В Актобе открыли первый в Казахстане Парк здоровья

  • 19.06.2017 11:16
В Актобе открыли первый в Казахстане Парк здоровья http://www.dknews.kz

Ко Дню медицинского работника в Актобе открыли Центр культуры и отдыха «Парк здоровья», сообщили в областном акимате.

Парк здоровья размещен на площади 1,4 га.

Благодаря поддержке Главы государства в настоящее время система здравоохранения области вышла на новый качественный уровень оказания медицинских услуг и достигла позитивных результатов в укреплении здоровья населения. Для совершенствования системы регионального здравоохранения созданы все условия, имеется необходимая материально-техническая база, кадровый потенциал. Медицинская общественность в тесном взаимодействии с министерством здравоохранения претворяет в жизнь государственную программу развития здравоохранения «Денсаулык», в повседневной практике решая приоритетные задачи, поставленные Президентом страны.

«Сегодня мы являемся свидетелями открытия Парка здоровья. Все расходы по его строительству взяла на себя медицинская общественность г.Актобе и районов области. Это должно послужить стимулом и ярким примером подвижничества для всех жителей города и области, компаний и предприятий, учебных заведений. От имени руководства области благодарю за ваш сложный и благородный труд», - сказал аким области Бердыбек Сапарбаев, обращаясь к участникам праздничного мероприятия.

Как известно, распоряжением акима Актюбинской области в 2016 г. была утверждена премия имени первой казахской женщины-врача Аккагаз Досжановой. Бердыбек Сапарбаев вручил лауреатам в 7 номинациях медали и премии по 500 тысяч тенге.

Примечательно, что 5 представителям самой благородной профессии были вручены ключи от квартир. 12 районных и 1 сельская больницы получили машины скорой помощи.

45 медицинских работников были отмечены благодарственными письмами министерства здравоохранения.

К слову, на территории Парка здоровья высажено более 1500 деревьев и кустарников, установлены воркаут-площадки, велотрасса, площадки для игры в футбол, настольный теннис, фонтан.

Отметим, что примеру медицинской общественности региона последовали работники других сфер: строители, экологи, спортсмены, сотрудники департамента по ЧС. 34 сквера и аллеи, которые украсят город, пополнят зеленый фонд и станут местами отдыха для горожан, своими силами построят государственные учреждения - областные управления, территориальные департаменты, а также крупные организации и предприятия.

Источник: strategy2050.kz

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