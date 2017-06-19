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В Астане в пилотном режиме запущен проект по управлению парковочным пространством

  • 19.06.2017 16:45
В Астане в пилотном режиме запущен проект по управлению парковочным пространством

Сегодня в столице в тестовом режиме стартовал первый этап проекта «Управление парковочным пространством города Астаны». 

Парковочное пространство расположено на бульваре Нуржол, в котором предусматривается 472 парковочных места. В настоящее время для автовладельцев города специалистами транспортного ведомства проводится разъяснительная работа по правилам пользования парковочным пространством, тарифам и способам оплаты. 

Проект создан в соответствии с Программой модернизации транспортного комплекса столицы и предусматривает парковки на улично-дорожной сети, привокзальные парковки, коммерческие паркинги, перехватывающие парковки. Созданная система управления парковочным пространством позволяет вести мониторинг наполняемости городского парковочного пространства, информировать водителей о свободных местах на парковках, автоматически фиксировать нарушения правил дорожного движения и неоплату парковок.

В состав пилотного проекта входят парковки на улично-дорожной сети, предусматривающие охват порядка 9 тысяч парковочных мест.

Проект направлен на снижение нагрузки на улично-дорожную сеть на 20–30% за счет уменьшения количества припаркованных автомобилей на проезжей части на длительный срок, снижение загруженности парковочного пространства на 40–50%, повышение спроса на общественный транспорт на 15–20%. Также ожидается, что проект способствует повышению скорости движения транспорта в центре города, снижению нарушений ПДД на 70–80%, созданию возможностей для комфортного передвижения пешеходов, средств общественного транспорта и автомобилей.

В период тестирования проекта оплата за парковки взиматься не будет, чтобы автовладельцы смогли ознакомиться с работой новой системы, отмечают разработчики. 

Напомним, что создание платных парковок в местах активного движения автотранспорта является одной из эффективных мер в мировой практике по предотвращению пробок и снижению количества нарушений правил дорожного движения.

Более подробную информацию жители и гости столицы смогут получить по номеру сall-центра: 8 800 080 28 88 или на официальном сайте: www.astra-park.com

Источник: astana.gov.kz

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