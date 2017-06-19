Движение Shuttle Bus можно будет отследить в мобильном приложении - «Хабар» | Последние новости Казахстана, телепроекты
EXPO 2017 в Астане
USD/KZT 319,56
EUR/KZT 357,23
RUB/KZT 5,54
+7 (7172) 553 545
astananews@khabar.kz

Движение Shuttle Bus можно будет отследить в мобильном приложении

  • 19.06.2017 18:20
Движение Shuttle Bus можно будет отследить в мобильном приложении Фото: Хабар 24

Движение специальных автобусов Shuttle Bus, курсирующих к выставочному комплексу ЭКСПО, можно будет отследить через мобильное приложение Astra Bus, сообщил медиацентру столичного акимата руководитель отдела пассажирского транспорта «Астана LRT» Бейбут Есжанов.

- В течение месяца будет вопрос решен. Определенные технические работы ведутся в данном направлении, поэтому в течение месяца все вопросы будут сняты, и жители, и гости увидят маршруты Shuttle Bus в мобильном приложении Astra Bus. На данный момент данное приложение скачали более трехсот тысяч пользователей. Мы его с каждым разом будем усовершенствовать, делать сервис удобней, – пояснил Б. Есжанов.

В настоящее время загруженность маршрутов Shuttle Bus составляет чуть более 20%.

- Пусть вас не удивляет эта цифра, сейчас идет так называемая «накатка» маршрутов. Со временем загруженность увеличится, – уверен Есжанов.

Как сообщалось, в рамках проведения выставки ЭКСПО-2017 в Астане было запущено семь маршрутов Shuttle Bus с интервалом движения 5–7 минут.

Shuttle Bus имеют около десяти остановок. Стоимость проезда – 150 тенге.

Источник: astana.gov.kz

 
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter
Наверх

Популярные новости

Последние новости

Подписка на новости

Календарь

Соцсети

  1. TW
  2. FB
  3. BK

Приложение Хабар для iOS Приложение Хабар для Андроид

Хабар 24 Телеканал Kazakh TV  Телеканал ЕЛАРНА

яндекс.ћетрика

 Тумар EXPO 2017 Акорда Электронное правительство Казахстана

© 2017 Агентство «Хабар». Все права защищены.