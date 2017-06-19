Движение Shuttle Bus можно будет отследить в мобильном приложении

Движение специальных автобусов Shuttle Bus, курсирующих к выставочному комплексу ЭКСПО, можно будет отследить через мобильное приложение Astra Bus, сообщил медиацентру столичного акимата руководитель отдела пассажирского транспорта «Астана LRT» Бейбут Есжанов.

- В течение месяца будет вопрос решен. Определенные технические работы ведутся в данном направлении, поэтому в течение месяца все вопросы будут сняты, и жители, и гости увидят маршруты Shuttle Bus в мобильном приложении Astra Bus. На данный момент данное приложение скачали более трехсот тысяч пользователей. Мы его с каждым разом будем усовершенствовать, делать сервис удобней, – пояснил Б. Есжанов.

В настоящее время загруженность маршрутов Shuttle Bus составляет чуть более 20%.

- Пусть вас не удивляет эта цифра, сейчас идет так называемая «накатка» маршрутов. Со временем загруженность увеличится, – уверен Есжанов.

Как сообщалось, в рамках проведения выставки ЭКСПО-2017 в Астане было запущено семь маршрутов Shuttle Bus с интервалом движения 5–7 минут.

Shuttle Bus имеют около десяти остановок. Стоимость проезда – 150 тенге.

Источник: astana.gov.kz