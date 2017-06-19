Для участия во Всемирном Конгрессе инженеров и ученых приехали сотни экспертов

В рамках ЭКСПО стартовал Всемирный Конгресс инженеров и ученых. Он проводится впервые не только в Казахстане, но и в Центральной Азии в целом.

Среди делегатов - Нобелевские лауреаты. На повестке - будущее мировой энергетики.

Сегодня прозвучал прогноз, что пик мирового потребления нефти придется на 2029 год. Затем спрос на нефтепродукты начнет постепенно снижаться, поэтому Казахстану не стоит медлить с наращиванием объемов добычи и экспорта углеводородов. Эти и другие данные озвучил сегодня на Конгрессе министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.

Больше тысячи участников из полусотни государств. Все они прибыли в Астану на Всемирный Конгресс инженеров и ученых, который проводится впервые во всей Центральной Азии. Ключевые вопросы тесно перекликаются с тематикой казахстанского ЭКСПО - от перспектив и сценариев развития мировой энергетики до «Энергии будущего» со всей ее инновационностью и устойчивостью.

Раэ Чунг Квон, лауреат Нобелевской премии, Северная Корея

- Пока мы не избавимся от ископаемого горючего и не откроем путь для использования более чистых источников энергии, мы не сможем существенно продвинуться в сторону возобновляемой «зеленой» энергетики и не добьемся тех экономических изменений, которых мы хотим достичь.

О необходимости сокращения использования ископаемого горючего, а именно нефти, угля, природного газа, говорил практически каждый спикер. Именитые делегаты с научными званиями призывали мировое сообщество: от политиков и бизнесменов до самих ученых, не бояться перехода на «зеленые» экономические рельсы. Уровень воды в мировом океане к концу этого столетия может подняться на 98 сантиметров, а температура атмосферы - на 4 градуса Цельсия. Все это последствия неразумной жизнедеятельности человечества, грозящей разрушительными катаклизмами.

Тани Ахмед Аль-Зейоуди, министр по изменению климата и охраны окружающей среды, ОАЭ

- В прошлом году мы начали строительство самого крупного независимого в Абу-Даби проекта на основе солнечной энергетики мощностью в 1700 мегаватт. Этот завод является беспрецедентным не только по масштабам и размерам, но и по будущим ценам и тарифам, которые он будет предлагать за 1 киловатт-час своей продукции. Этот проект - свидетельство амбициозного желания нашей страны занять лидерскую позицию в этом вопросе.

Новые тренды сегодняшней повестки дня - мировые лидеры добычи нефти стремятся стать первыми уже в увеличении доли чистой, возобновляемой энергетики. Однако сами ученые констатируют очевидное: ископаемые ресурсы уйдут в прошлое, еще не скоро и люди будут зависеть от них, скорее всего в течение целых десятилетий. Пик же мирового потребления нефти придется на 2029 год, говорится в масштабном исследовании, проведенном министерством энергетики Казахстана совместно с зарубежными экспертами.

Канат Бозумбаев, министр энергетики РК

- В связи с достижением пика мирового потребления к 2029 году в ближайшее время Казахстану необходимо наращивать объем добычи и экспорта сырой нефти. Несмотря на предположение о следовании Казахстана глобальным тенденциям по переходу на электромобили, внутренний спрос на основные виды нефтепродуктов увеличится в 2 раза к 2050 году - до 18 миллионов тонн.

Глава минэнерго считает, что при широком распространении альтернативной энергетики спрос на уголь снизится почти с 70 миллионов до 31 миллиона тонн. Согласно прогнозам, доля возобновляемых источников энергии в Казахстане к 2050 году превысит 40 процентов от общего объема электроэнергии за счет сокращения угольных мощностей.

Говорить о будущем мировой энергетики ученые и инженеры продолжат завтра, им предстоит обсудить и вопрос баланса энергетической трилеммы безопасности, доступности и экологической устойчивости энергоресурсов.

Автор: Назия Туякова, оператор: Канат Абильдин